Симоненко: Україна хвора на політичний грип

Кандидат у Президенти України Петро СИМОНЕНКО в разі перемоги на виборах має намір розпустити Верховну Раду і призначити дострокові парламентські вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер комуністів заявив у прямому ефірі Житомирського обласного телебачення під час перебування у регіоні.

Зокрема, за словами П.СИМОНЕНКА, «наразі в Україні народ фактично відмовився від влади, а влада - від народу... І тому це вимагає термінової зміни влади в Україні”.

При цьому політик повідомив про намір КПУ провести кадрову ротацію на всіх рівнях в разі перемоги на президентських виборах та змінити склад парламенту, «аби Верховна Рада не була клубом для олігархів, де вони дерибаном займаються, а вирішувала разом з урядом важливі для країни питання».

Він також додав, що наразі Україна “є хворою на політичний грип”, і закликав політиків докласти зусиль, аби її терміново вилікувати.