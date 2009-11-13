Яценюк: вугільний термінал у Севастополі ніхто не дозволяв

Кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що висновок про доцільність спорудження вугільного терміналу у Севастопольській бухті мають дати міжнародні експерти.

Про це він сказав на мітингу-телемості між Севастополем та іншими 10 містами Криму, повідомили УНІАН у прес-службі А.ЯЦЕНЮКА.

Зокрема, за даними прес-служби, один з жителів Севастополя, присутній на мітингу, розповів А.ЯЦЕНЮКУ, що 95% населення міста не хоче, щоб у Севастополі існував вугільний термінал для перевалювання сотень тонн вугілля з Північної Америки і Австралії.

А.ЯЦЕНЮК у відповідь поінформував, що під час попереднього відвідування Севастополя з’ясовував це питання і попросив у представників місцевої влади надати йому висновки міжнародної експертизи з цього питання. «Тому я спробую допомогти вам у цьому питанні розібратися через міжнародну експертизу», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Політик наголосив, що вивчив документи і, відповідно до них, «дозвіл видано не на спорудження вугільного терміналу». «Там немає слова «вугільний» - там є дозвіл на будівництво терміналу з перевалювання різного роду вантажів, однак про вугілля - жодного слова. Тому будуватимуть згідно з дозволом», - додав А.ЯЦЕНЮК.

Він нагадав, що наприкінці травня (30 травня 2010 р. - УНІАН) пройдуть вибори до місцевих рад. «Я вам даю гарантію, що всі до 30 травня співатимуть одну пісню: «У жодному разі ніякого терміналу», - сказав А.ЯЦЕНЮК. За його словами, «це перша гарантія того, що терміналу не буде». «Поверніть це питання місцевої влади, коли вони підуть на вибори. Не забудьте кожне прізвище, кожного депутата, присутнього у міській раді, - вони за вами бігатимуть і говоритимуть «ви нас не так зрозуміли, ми дуже проти вугільного терміналу, ми тут взагалі пляж розіб`ємо», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Водночас він висловив здивування у зв`язку з тим, що до України, яка сама видобуває вугілля, мають намір ввозити його з-за кордону. «Чому у нас опікуватимуться перевалюванням вугілля з Австралії і Сполучених Штатів? У нас що, у Донецьку вугілля закінчилося, в Луганську закінчилося?», - сказав А.ЯЦЕНЮК. За його словами, якщо «завозити вугілля з Америки або з Австралії - це ще десятки закритих шахт, це ще сотні тисяч звільнених, це продовження банкрутства української вугільної галузі».