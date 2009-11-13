НАТО може залучати українських військових до Сил реагування

Військовий комітет Україна-НАТО розглянув перспективи участі ЗСУ у Силах реагування Альянсу

Військовий комітет Україна-НАТО розглянув розвиток оперативних спроможностей Збройних сил України у перспективі їх залучення до Сил реагування НАТО.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, 12 листопада в Брюсселі, у штаб-квартирі НАТО відбулося чергове засідання Військового комітету Україна-НАТО на рівні військових представників.

Від Збройних Сил України участь у цьому заході взяли представники керівного складу Генерального штабу ЗСУ, а також військовий представник Місії України при НАТО генерал-майор Петро ГАРАЩУК.

У ході засідання було обговорено низку питань, пов’язаних з розвитком оперативних можливостей Збройних сил України у світлі їх залучення до Сил реагування НАТО, здійсненням оцінки стану виконання Робочого плану Військового комітету Україна-НАТО на 2009-2010 роки, а також підготовкою до проведення засідання Військового комітету Україна-НАТО на рівні начальників генеральних штабів у січні 2010 року.

Члени української військової делегації також поінформували учасників засідання про шляхи удосконалення національної законодавчої бази з врегулювання питань участі підрозділів Збройних сил України у Силах реагування НАТО.

У свою чергу головуючий на засіданні військовий представник Королівських Збройних сил Данії генерал-лейтенант Кнуд БАРТЕЛС підкреслив незмінність позиції Альянсу стосовно імплементації рішень Бухарестського саміту про надання євроатлантичних перспектив Україні та висловив готовність у продовженні плідного практичного співробітництва між НАТО та Збройними силами України.