Ющенко погодився на три тисячі охоронців

Президент України Віктор Ющенко підписав поправки до закону про державну охорону, згідно яким чисельність співробітників цієї структури встановлюється у кількості 2993 чоловік, зокрема 2912 військовослужбовців. Про це PROUA повідомили в прес-службі голови держави.

Така кількість особового складу Управління державної охорони, за словами представників прес-служби, дозволяє забезпечити виконання завдань, пов`язаних із забезпеченням безпеки посадовців і об`єктів державної ваги.

Також у понеділок президент України підписав ухвалений Верховною Радою 1 грудня 2006 року закон "Про держзакупівлі" і вніс зміни до закону "Про вищу освіту", якими відмінив обмеження граничного віку для керівників вищих учбових закладів і керівників факультетів. Раніше було встановлено, що їх вік не може перевищувати, відповідно, шістдесят п`ять і шістдесят років.

Лента.ру