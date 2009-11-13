Колишня дружина Симоненка вимагає перевірити його декларацію

Колишня дружина лідера Комуністичної партії України, кандидата в президенти Петра СИМОНЕНКА вимагає перевірити його декларацію про доходи.

Вона звернулася з листом у Центральну виборчу комісію з проханням перевірити відомості, вказані лідером КПУ в декларації про доходи, пише газета «Сегодня» (№ 251, 13 листопада).

Як розповів виданню адвокат колишньої дружини лідера КПУ Світлани Сергій ГЛАЗЬЄВ, суперечність у тому, що київська квартира на вул. Московській, 46/2, де зареєстрований П.СИМОНЕНКО, становить не 210 кв. м, як вказано в декларації, а нібито 129 кв. м. Причому, ця площа, стверджує адвокат, належить Світлані СИМОНЕНКО, їхньому сину, невістці і внучці. «Він вказав у декларації, що загальна площа – 210 кв. метрів, а йому належить 70. Незрозуміло, звідки вони беруться», - зазначив С.ГЛАЗЬЄВ.

Крім того, стверджує він, у декларації не вказана квартира на вул. Шумського (район Березняків), в якій П.СИМОНЕНКО проживав, коли суд прийняв рішення про розлучення. «Або він там ніколи не жив, і тоді суд прийняв невірне рішення, або він «забув» вказати цю квартиру в декларації», - констатував С.ГЛАЗЬЄВ.

У свою чергу, П.СИМОНЕНКО прокоментував ситуацію: «ЦВК вже зареєструвала цю декларацію. Які ще запитання?».

Також, повідомляє газета, учора стало відомо, що лист розглянув член Центрвиборчкому від КПУ Юрій ДОНЧЕНКО і дійшов висновку, що порушень немає.

«Ми звертатимемося до голови ЦВК, щоб наш лист розглянув хто-небудь, що не має відношення до КПУ», - додав у зв`язку з цим С.ГЛАЗЬЄВ.