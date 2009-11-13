Ющенко заветує закон про мораторій на підвищення цін на ліки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прийняв рішення застосувати вето на закон про мораторій на підвищення цін і тарифів на лікарські засоби і вироби медичного призначення.

Про це він повідомив під час зустрічі з представниками фармацевтичної галузі, поінформували УНІАН у прес-службі глави держави.

«Керуючись соціальними, економічними мотивами організації національного виробництва, я приймаю рішення про накладання вето на цей закон», - сказав Президент. Він наголосив, що закон фактично вбиває національного виробника і мрію про те, що ця унікальна наукоємна галузь може вийти на європейські та світові ринки, оскільки володіє необхідними виробничими потужностями та розробками.

В.ЮЩЕНКО закликав представників галузі допомогти роз’яснити суспільству, що закон не лише зашкодив би інтересам національного виробника, а й створив би дефіцит лікарських засобів для простих громадян.

Глава держави послався на чинний закон про ціни та ціноутворення, на основі якого уряд встановлює перелік і регулює ціни на найбільш соціально важливі лікарські засоби. Зараз у такому списку 217 позицій і в разі необхідності його можна розширювати. «У нас є регулювання, яке дає соціальну відповідь», - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня ц.р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про мораторій на підвищення цін і тарифів на лікарські засоби та вироби медичного призначення».

Законом передбачено на період фінансової кризи встановити мораторій на підвищення цін на всі види ліків і лікарських препаратів вітчизняного й зарубіжного виробництва до встановлення розміру мінімальної зарплати й пенсій на рівні прожиткового мінімуму і до погашення заборгованості з виплати зарплат, стипендій і грошового забезпечення студентів, курсантів і учнів.

Також законом передбачено, що лікарські препарати вітчизняного виробництва реалізуються за цінами, регульованими державою, лікарські препарати зарубіжного виробництва - за цінами, що склалися станом на 1 липня 2008 року.