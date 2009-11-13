У Нашій Україні цікавляться: у якій ще країні армія просить гроші на мило?

Тимошенко не лише не виконала за два роки свого прем’єрства обіцянку про створення контрактної армії, але й розвалила ту армійську структуру, яка у нас вже була. Про це заявив Володимир Карпук, народний депутат, член Президії політради «Нашої України».

«В той час, коли Дмітрій Медведєв підписав закон про оперативне використання збройних сил Російської Федерації за кордоном, без чітко виписаних умов для цього, коли військова база Росії знаходиться в Криму, Україна залишається беззахисною та безпорадною, бо її армія голодує, бо її солдати покидають війська, бо деморалізація досягла найвищого піку», - каже Карпук.

«Жодний уряд не допускав такого стану, - підкреслив депутат. – В якій армії якої країни світу Головнокомандувач Збройних Сил просить у прем’єра гроші на мило?». При цьому, нагадав Карпук, ці витрати – це мінімум, який необхідний лише для того, щоб армія проіснувала. «Мова навіть не йде про достойний розвиток, про модернізацію Збройних Сил», - додав нашоукраїнець.

«Це не може не хвилювати всіх українців. Таке ганебне відношення до армії породжує у військовиків невіру та безнадію, а це найгірша ситуація, яка може бути в війську», - відзначив Карпук.

Водночас, він наголосив, що Президент Віктор Ющенко постійно звертає увагу на вказані проблеми та вимагає від прем’єра їх вирішення. «Президент наполягає на тому, щоб при розробці закону про Держбюджет на 2010 рік було передбачено достатнє фінансування не лише на підтримку ЗСУ, але й на їх розвиток і оновлення», - зауважив Карпук.

Також він висловив переконання, що в умовах, що складалися, Президент України повинен діяти активно і рішуче для забезпечення українського ВПК необхідними ресурсами для розробки і випуску новітніх зразків бойової техніки і озброєнь. «Тому робочий візит Віктора Ющенка до ОАЕ, де відбувається щорічна збройова виставка AIDEX, має величезну роль для покращення перспектив українського ВПК на світовому ринку озброєнь», - підсумував депутат.