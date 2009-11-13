Політолог: раніше дружини писали у партком, а тепер у Центрвиборчком

Наступного тижня тема епідемії грипу відійде на задній план, а топовою стане виборча тема, сказав сьогодні на прес-конференції політолог, президент Аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, на сьогодні «сценарії, які планувалися кандидатами, виборчі стратегії поламані через скандали та епідемію грипу в Україні».

Як сказав І.ЖДАНОВ, сьогодні президентська кампанія «відбувається за непрогнозованим сценарієм, оскільки його не прогнозували ні політологи-експерти, ні кандидати у президенти».

Він зазначив, що сьогодні виборча кампанія є фоновою, і кандидати у президенти намагаються «зламати цей сценарій» та вивести тему виборів як топову.

За словами експерта, цього тижня «найбільш активним» був Президент Віктор ЮЩЕНКО, який перехопив ініціативу у лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА і по суті зайняв весь інформаційний простір.

І.ЖДАНОВ зауважив, що викликають сумнів ряд питань, які В.ЮЩЕНКО адресує прем`єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО, зокрема, щодо фінансування Збройних сил та стану економіки. Він вважає, що більшість цих питань можна адресувати самому Президенту України.

Експерт назвав незрозумілою логіку Президента, який спочатку підписує закон про підвищення соціальних стандартів, але ветує закон щодо підвищення акцизів на тютюн та алкогольні вироби, які б мали дати додаткові надходження у бюджет.

За його словами, також нелогічними є заяви В.ЮЩЕНКА про бажання заветувати закон, яким передбачається виділення 1 млрд. грн. на боротьбу з епідемією грипу. Як сказав експерт, люди такого підходу не сприймають. «Його (В.ЮЩЕНКА – УНІАН) логіка не клеїться у логіку державну, така логіка, напевно, має під собою виборче підгрунтя», - зазначив І.ЖДАНОВ.

Він також назвав цікавою тему правдивості декларацій, яка була піднята колишньою дружиною кандидата у президенти, лідера КПУ Петра СИМОНЕНКА. За словами І.ЖДАНОВА, «раніше дружини писали у партком, а тепер у Центрвиборчком».

У свою чергу, голова правління Лабораторії законодавчих ініціатив Ігор КОГУТ зауважив, що цього тижня була актуальною тема декларацій кандидатів, і найбільше «під роздачу попала Юлія ТИМОШЕНКО».

Водночас, на його думку, недоречно Президенту В.ЮЩЕНКУ втягуватися у дискусію щодо того, наскільки декларація прем’єр-міністра відповідає її витратам та реальним надходженням. За словами І.КОГУТА, цим мають займатися ЗМІ.