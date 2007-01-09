Мороз не хотів критикувати Ющенка, але авторитет держави дорожчий

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ закликав парламентські фракції сьогодні подолати вето Президента на закон "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо заборони продажу земель сільськогосподарського призначення до прийняття відповідних законодавчих актів".

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ заявив на Погоджувальній раді лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

О.МОРОЗ заявив, що не хотів би критикувати Президента України, але ветування цього закону не відповідає ситуації у країні. За його словами, за даний закон проголосувало понад 300 народних депутатів. Це свідчить про «ставлення суспільства і парламенту до цього питання», зауважив голова ВР.

На його думку, ветування Президентом цього закону не відповідає інтересам суспільства.

О.МОРОЗ зазначив, що 4 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО у своєму виступі, по суті, «повністю суперечив змісту вето».

О.МОРОЗ вважає, що, можливо, метою ветування змін до Земельного кодексу було стимулювання народних депутатів до якнайшвидшого прийняття ряду законопроектів, що стосуються земельного законодавства, зокрема, розробки земельного кадастру.

О.МОРОЗ закликав фракції і комітети ВР сьогодні до 16.00 (о 16.00 розпочинається вечірнє засідання парламенту – УНІАН) визначитись щодо ставлення до вето Президента і «долучитись до подолання вето». Він вважає, що таке рішення дозволить відстояти «авторитет держави і Президента також».

Голова ВР зауважив, що сьогодні в парламенті необхідно визначитись шляхом голосування щодо ставлення до вето Президента на даний закон.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2004 року парламент України продовжив до 1 січня 2007 року мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення, дія якого закінчувалася 1 січня 2005 року. Раніше ряд народних депутатів Верховної Ради попереднього скликання виступили з пропозицією продовжити цей мораторій до 2012 року.

19 грудня 2006 року Верховна Рада прийняла закон, яким заборонила продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2008 року.

Згідно з законом, до 1 січня 2008 року не допускається купівля-продаж земельних ділянок с/г призначення державної і комунальної власності, за винятком викупу їх для суспільних потреб.

Крім того, до 1 січня 2008 року забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних фондів господарських товариств.

3 січня 2007 р. Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернув до парламенту зі своїми пропозиціями закон про продовження до 1 січня 2008 року мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення.

Згідно з чинним Земельним кодексом України, продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні дозволений з 1 січня 2007 року.

Президент вважає, що подальше перенесення на невизначений термін впровадження вільного обороту землі може призвести до порушення прав громадян, загострити ситуацію із забезпеченням ефективного використання і охорони землі, а також до розповсюдження тіньових механізмів відчуження земельних ділянок.

До земельного фонду України входить 33 млн. га ріллі, вартість якої, за підрахунками фахівців, становить понад 300 млрд. грн.