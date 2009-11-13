Проти Януковича готують новий компромат - «ще більш страхітливий»?

Проти кандидата в Президенти Віктора ЯНУКОВИЧА готується викид компромату про його нібито третю судимість.

Про це повідомив директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО сьогодні на прес-конференції в Сімферополі, поінформували в Інституті.

На його думку, арсенал компромату і взаємних звинувачень у сторін виборчої кампанії сьогодні не вичерпано. «Мені відомо, що готується потужний викид компромату щодо Віктора ЯНУКОВИЧА. Йтиметься про його третю судимість, але при цьому інкримінують йому зовсім не статтю про зґвалтування. Опоненти припасли ще більш страхітливий компромат», - повідомив політолог. За його відомостями, виступить із цим компроматом не прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, а один із технічних кандидатів.

На його думку, проти Ю.ТИМОШЕНКО також буде задіяно весь арсенал інформаційної зброї. «Так, зараз проти прем`єра буде використано технологію «Павло ЛАЗАРЕНКО повертається», - вважає К.БОНДАРЕНКО. Водночас він упевнений, що П.ЛАЗАРЕНКО не повернеться в Україну. «Він дорожить своїм життям і знає, скільки у нього недоброзичливців в Україні. Але кожного тижня в ЗМІ закидатиметься інформація: «ЛАЗАРЕНКО ось-ось повернеться», «ЛАЗАРЕНКО розповість про своїх співучасників» тощо. Хочеш не хочеш це битиме по Юлії Володимирівні – в свідомості багатьох людей початковий період її політичного життя був пов`язаний із екс-прем`єром», - зазначив експерт.

К.БОНДАРЕНКО підкреслив, що сьогодні мало хто згадує, що відносини в діючого Президента Віктора ЮЩЕНКА з П.ЛАЗАРЕНКОМ у 1996-1997 рр. були ще тіснішими, ніж відносини Ю.ТИМОШЕНКО і П.ЛАЗАРЕНКА. «Сьогодні також можна говорити про те, що Віктор ЮЩЕНКО - за сприяння впливових американських кіл - узяв курс на координацію дій і тісний союз із Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. Колишні антиподи об`єднуються проти ТИМОШЕНКО», - вважає К.БОНДАРЕНКО.

В ході прес-конференції К.БОНДАРЕНКО також зазначив деякі особливості й тенденції нинішньої виборчої кампанії. «По-перше, це перша президентська кампанія в Україні, в якій не беруть активну участь ні великі олігархічні групи, ні зовнішні гравці: і Ринат АХМЕТОВ, і Віктор ПІНЧУК, і Сергій ТАРУТА, і Росія, і США зайняли нейтральну позицію щодо українських виборів. По-друге - основні претенденти не ділять Україну, як у 2004 році, але намагаються її з`єднати, зшити. Ю.ТИМОШЕНКО активізувала свої дії на Сході, В.ЯНУКОВИЧ - на Заході. Вони сьогодні - незважаючи на ворожнечу - намагаються декларувати об`єднувальні гасла, й це не може не радувати», - сказав політолог.

Відповідаючи на запитання про роль таких кандидатів, як Арсеній ЯЦЕНЮК і Сергій ТІГІПКО, політолог зазначив, що йому боляче говорити про А.ЯЦЕНЮКА. В першу чергу тому, зазначив К.БОНДАРЕНКО, що рік тому йому довелося працювати радником голови Верховної Ради України. «Тому неетично обговорювати людину, з якою працював. Можу сказати лише одне: в електоральному плані пан ЯЦЕНЮК втратив підтримку значної кількості колишніх прихильників. І добре, що це відбулося зараз, а не як у випадку з В.ЮЩЕНКОМ - через кілька місяців після обрання на пост Президента», - думає політолог. На його думку, А.ЯЦЕНЮК може зосередитися й попрацювати над помилками, яких зроблено дуже багато. «Якщо, звичайно, захоче працювати. На жаль, сьогодні його розглядають лише як політика, який допомагає одному кандидату відволікати голоси в іншого кандидата», - зазначив директор інституту Горшеніна.

На думку К.БОНДАРЕНКА, сьогодні стрімко повертається в політику Сергій ТІГІПКО. «За наявними даними, частина впливових людей у середовищі Партії регіонів запропонувала Сергію Леонідовичу пост лідера партії. Всі розуміють, що після виборів чинник В.ЯНУКОВИЧА в Партії регіонів послабшає. Якщо В.ЯНУКОВИЧ стане Президентом - він піде з поста лідера партії. Якщо не стане – четвертий раз на нього не робитимуть ставку», - зазначив К.БОНДАРЕНКО. Він вважає, що «регіони» шукатимуть молодшого, мобільнішого й перспективнішого лідера. «Саме з прицілом на те, щоб стати лідером Сходу України, працює сьогодні С.ТІГІПКО, його перспективи в 2010 році зосереджені, схоже, саме на цьому напрямку. До речі, головний конкурент Сергія ТІГІПКА в електоральній ніші – Інна БОГОСЛОВСЬКА», - вважає політолог.

Відповідаючи на запитання про те, з якою метою газета «Левый берег» (проект Інституту Горшеніна) розкручує «кандидата в Президенти Степана РАКОВА», К.БОНДАРЕНКО зазначив: «На тлі сірих і невиразних політиків має ж бути хоча б один світлий, яскравий і життєрадісний кандидат, який вселяє оптимізм і змушує посміхнутися? Ще з часів співпраці з одеськими «Масками» (комік-трупа «Маски», м. Одеса) Інститут Горшеніна сповідує принципи: «ми за вибори по-доброму, ми за політику по-доброму». Якщо навіть В.ЮЩЕНКО повірив у те, що С.РАКОВ – реально зареєстрований кандидат і намагався з ним полемізувати, що говорити про інших людей? Якщо у нас немає позитивних героїв серед реальних кандидатів, то хай будуть хоча б серед кандидатів віртуальних».