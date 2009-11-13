Противсіх позбувся судових позовів двох конкурентів

Кандидат у президенти Олександр ПАБАТ відкликав свій позов про зняття Василя ПРОТИВСІХА з реєстрації кандидатом на пост Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна заява сьогодні надійшла до Київського апеляційного адміністративного суду, який о 10.00 відкрив провадження за поданням О.ПАБАТА до Центральної виборчої комісії, третьої особи В.ПРОТИВСІХА і Державної податкової адміністрації України з вимогою визнати протиправним і скасувати рішення ЦВК про реєстрацію В.ПРОТИВСІХА кандидатом на пост глави держави.

Сторони-учасниці судового процесу не заперечили оголошену у суді заяву О.ПАБАТА, і таким чином суд своєю ухвалою задовольнив його прохання та закрив провадження у справі, оскільки, зокрема, заява, що надійшла, не зачіпає інтереси нічиїх сторін.

Водночас, під час засідання суд отримав клопотання від іншого кандидата у президенти Людмили СУПРУН, у якому вона просила допустити її як третю особу із самостійними вимогами до розгляду цієї справи з огляду на те, що зміст справи також зачіпає її інтереси.

Суд, вивчивши зміст клопотання і заслухавши з цього приводу думки сторін, відмовив Л.СУПРУН у проханні, оскільки, відповідно до чинного законодавства, термін подання позову на оскарження реєстрації того чи іншого кандидата у президенти має дорівнювати п’яти добам. А саме цей термін уже сплинув через те, що В.ПРОТИВСІХ було зареєстровано 6 листопада, а Л.СУПРУН подала свою заяву 11 листопада.

Після завершення судового засідання В.ПРОТИВСІХ повідомив про рішення суду кільком тисячам людей, які зібралися на його підтримку біля будівлі суду.

Крім того, звертаючись до своїх прихильників, він сказав: «Ми з вами перемогли таких як СУПРУН і ПАБАТ… Які виступають проти всіх людей. Я думаю, ми з вами переможемо! Ми з вами будемо будувати країну, а не ті, що при владі!». Василь ПРОТИВСІХ заявив, що «переконаний у своїй перемозі, бо знає, що народу набридли всі, хто не дотримується слова, не може робити добро людям, а займається лише грабуванням та роздиранням країни». «Ми дійшли до того, що проста людина має захищати своє конституційне право у суді, відбиваючись від протизаконних нападків. Я зроблю все, щоб простим людям жилося краще та вільніше»,— наголосив Василь ПРОТИВСІХ.