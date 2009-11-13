Посол: третій транш МВФ, наданий Україні, профінансувала Японія

Надзвичайний і повноважний посол України в Японії Микола КУЛІНИЧ говорить, що третій транш Міжнародного валютного фонду наданий Україні за рахунок грошей, переданих Японією.

Про це посол повідомив в інтерв’ю “Лівому берегу”.

Зокрема, він зауважив, що Японія теж переживає кризу, “проте, якщо ви потрапите в Японію, то цього зовсім не відчуєте – складеться враження, що ви перебуваєте у найбільш процвітаючій країні світу. 15 років стабільні ціни. Скільки я пам’ятаю себе в Японії, вони не змінювалися. Інфляція – 1-4 % за рік. Хоча зросло безробіття, бо масово скоротили велику кількість тимчасових робітників, які працювали неповний робочий день. Ця соціальна напруга вилилася в те, що ліберал-демократів усунули від влади. Зараз японці дуже складно роблять бюджет 2010 року, бо вже сформовано новий уряд, який ріже навіть бюджет 2009 року. Але загалом у суспільстві не такий панічний настрій, як був півроку тому”.

За словами М.КУЛІНІЧА, “інша важлива річ, яку ми не розуміємо: криза – світова, тому індивідуально з неї вийти ніхто не може. 1929 рік показав, що це неможливо. Японія першою зробила той жест, який ми тільки зараз можемо оцінити: у лютому вони передали в Міжнародний валютний фонд 100 млрд. доларів додаткового добровільного внеску, щоб через міжнародну валютну інституцію підтримати економіки, які зараз деградують”.

“Я можу сказати офіційно: третій транш Міжнародного валютного фонду – це японські гроші. Ми отримали офіційний прес-реліз Міністерства фінансів, що кошти, які пішли в Україну третім траншем, – сформований пакет за рахунок грошей, переданих Японією. Вони нам обіцяли допомогти через міжнародні організації – вони виконали. Це люди слова”, - наголосив М.КУЛІНІЧ.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд в листопаді 2008 року ухвалив рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол. і надав перший транш кредиту у розмірі 4,5 млрд. дол.

12 травня 2009 року до України надійшло 2,8 млрд. дол. другого траншу кредиту МВФ.

У серпні був виділений третій транш в обсязі 3,3 млрд. дол.