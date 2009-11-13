Ющенко заветував закон про мораторій на підвищення цін на ліки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО застосував право вето на Закон «Про мораторій на підвищення цін і тарифів на лікарські засоби та вироби медичного призначення».

Як повідомляє офіційний сайт Президента, на думку В.ЮЩЕНКА, прийнятий Верховною Радою 20 жовтня 2009 року Закон «Про мораторій на підвищення цін і тарифів на лікарські засоби та вироби медичного призначення» не може бути підписаний як такий, що є економічно необґрунтованим, може призвести до низки негативних соціально-економічних наслідків - зникнення з обігу в Україні окремих видів лікарських засобів, появи на ринку фальсифікованих ліків, поширення контрабандного імпорту цих товарів, фактично руйнує ринкові відносини та порушує основні принципи господарювання, визначені Конституцією та законами України.

Законом пропонується на період фінансової кризи, до встановлення розміру мінімальної зарплати і пенсій на рівні прожиткового мінімуму, до погашення заборгованості з виплат заробітної плати, стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів запровадити мораторій на підвищення цін на всі види лікарських засобів і виробів медичного призначення. Лікарські засоби та вироби медичного призначення реалізуються за цінами, встановленими державою. До введення державної реєстрації цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення вони реалізуються за цінами, що склалися станом на 1 липня 2008 року.

У зв`язку з цим Президент зазначає, що на цей час, за статистичними даними, близько 75% лікарських засобів, які використовуються українськими споживачами, в тому числі й найнеобхідніші, - іноземного виробництва, а переважна більшість (близько 90%) вітчизняних медичних препаратів виготовляється з імпортованої сировини. Таким чином, український ринок ліків безпосередньо пов`язаний з імпортом зазначених товарів, а відповідно, і курсовими різницями.

В.ЮЩЕНКО підкреслює, що це жодним чином не враховано при запровадженні законом порядку, за яким реалізація лікарських засобів та виробів медичного призначення має здійснюватися за цінами, що склалися за станом на 1 липня 2008 року. Між тим, станом на 1 липня 2008 року курс долара США становив 4,85 гривні, а на кінець жовтня 2009 року - 8 гривень, тобто вартість зазначеної іноземної валюти зросла на 65%.

Він зазначає, що реалізація лікарських засобів і виробів медичного призначення суб`єктами господарювання за цінами, що склалися за станом на 1 липня 2008 року, неминуче призведе до втрати обігових коштів підприємств, скорочення обсягів та асортименту виробництва ліків та виробів медичного призначення, а відтак - до дефіциту вітчизняних та іноземних лікарських засобів. Як наслідок, це спричинить зменшення кількості аптек, аптечних закладів, фармацевтичних підприємств (оскільки їхня рентабельність матиме від`ємне значення), скорочення надходжень до державного бюджету, формування «тіньового» ринку лікарських засобів і в кінцевому результаті позначиться на можливості громадян одержувати належну медичну допомогу, чим порушуватиметься конституційне право громадян на охорону здоров`я, медичну допомогу, ефективне і доступне медичне обслуговування (частини перша і третя статті 49 Конституції України).

Президент також зауважує, що виконання вимоги закону, про яку йдеться, зумовить необхідність проведення інвентаризації залишків лікарських засобів, проведення переговорів з відповідними дистриб`юторами та виробниками лікарських засобів, коригування договорів поставки лікарських засобів. Протягом цього досить тривалого періоду аптеки не працюватимуть, а громадяни в умовах поширення грипу та гострих респіраторних вірусних захворювань будуть позбавлені можливості придбати найнеобхідніші лікарські засоби.