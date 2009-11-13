Ющенко не віддав Кабміну «Артек» і «Молоду гвардію»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернув зі своїми пропозиціями Закон "Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" для повторного розгляду Верховною Радою України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Пропозиції Президента під час розгляду закону на пленарному засіданні Верховної Ради представлятиме заступник глави Секретаріату Президента - представник Президента у ВР Ігор ПОПОВ.

"Прийнявши закон, яким вирішуються питання управління об`єктами державної власності, Верховна Рада України перевищила свої конституційні повноваження, чим порушила положення частини другої статті 6, частини другої статті 8, частини другої статті 19, статті 85 Конституції України", - вважає В.ЮЩЕНКО.

За його словами, частиною другою статті 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

До того ж, наголошує Президент, відповідно до статті 85 Конституції України повноваження Верховної Ради обмежено лише тими, що віднесені до її відання. Так, зокрема, до повноважень Верховної Ради щодо питань власності належать затвердження переліку об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, визначення правових засад вилучення об`єктів права державної власності (пункт 36 частини першої). Конституцією України Верховній Раді не надано права здійснювати управління об`єктами державної власності.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 22 жовтня ухвалила в цілому Закон “Про внесення змін до статті 1 Закону України «Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія». За нього проголосували 367 народних депутатів із 437, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачено, що Міжнародний дитячий центр «Артек» і Український дитячий центр «Молода гвардія» є державними підприємствами і відносяться до сфери управління центрального органу виконавчої влади, до предмету відання якого належать питання організації оздоровлення і відпочинку дітей України.

Держава забезпечує підтримку державних підприємств “Міжнародний дитячий центр “Артек” і “Український дитячий центр “Молода гвардія” як закладів оздоровлення і відпочинку дітей загальнодержавного значення шляхом встановлення пільг з оподаткування, визначення особливостей правового режиму майна, закріпленого за цими дитячими центрами на праві господарського відання, та земельних ділянок, наданих їм у постійне користування.