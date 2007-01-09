БЮТ підтримає антикризову коаліцію
Фракція ухвалила рішення
Фракція Блоку Юлії Тимошенко голосуватиме за подолання вето Президента на зміни до Земельного кодексу щодо заборони продажу земель сільськогосподарського призначення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат з фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.
"Фракція щойно ухвалила рішення долати вето Президента, і це не тому, що ми проти продажу землі, це тому, що ми - за цивілізований ринок землі", - сказав він.
Таким чином, до 243 голосів антикризової коаліції долучиться 129 голосів депутатів з БЮТ (для подолання вето необхідно 300 голосів).
Як повідомляв УНІАН, 19 грудня 2006 року Верховна Рада прийняла закон, яким заборонила продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2008 року.
Згідно з законом, до 1 січня 2008 року не допускається купівля-продаж земельних ділянок с/г призначення державної і комунальної власності, за винятком викупу їх для суспільних потреб.
Крім того, до 1 січня 2008 року забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних фондів господарських товариств.
3 січня 2007 р. Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернув до парламенту зі своїми пропозиціями закон про продовження до 1 січня 2008 року мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення.