Полтавський суд відмовився зняти Ющенка з виборів

Полтавський окружний суд відмовився розглядати три позови лідера громадської організації "Народна армія спасіння", кандидата у президенти України Олександра ПАБАТА із вимогою заборонити чинному Президенту Вікторові ЮЩЕНКУ брати участь у президентських виборах і балотуватися на другий термін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ПАБАТ повідомив журналістам на прес-конференції в Полтаві.

За його словами, згаданий суд Полтави вирішив перенести розгляд позовів до Київського окружного суду - по місцю перебування відповідача – В.ЮЩЕНКА.

А.ПАБАТ вважає, що В.ЮЩЕНКО «відповідно до Конституції як Президент повинен виконувати обов`язки глави держави 24 години на добу, 7 днів на тиждень, а тому не має права відволікатися на ведення виборчої кампанії».

На його думку, в суду не було підстав переносити розгляд позовів. «Просто було використане "телефонне право" і задіяний адмінресурс. Президент має не використовувати адмінресурс, а подати у відставку і йти на вибори як звичайний громадянин», – заявив А.ПАБАТ, додавши, що рішення Полтавського суду його не зупинить. «Я піду далі!», – запевнив він.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада Полтавський окружний суд прийняв до розгляду три позови активістів «Народної армії спасіння» (НАС), які стосувалися заборони В.ЮЩЕНКУ брати участь у виборах глави держави.

А.ПАБАТ тоді заявив, що за його ініціативою активісти НАС подали ще 15 подібних позовів до судів різних областей України. Також він поскаржився, що у більшості міст України, зокрема і в Києві, позови були відхилені. На переконання А.ПАБАТА, це свідчить про використання телефонного права.