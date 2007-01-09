Узбецька опозиція готує повалення режиму Карімова

Представники узбецьких партій "Эрк", "Бірлік", а також інших організацій демократичного толку вирішили разом боротися "несиловими методами з режимом президента Іслама Карімова". Домовленості про це, як пише "Фергана.ру", була досягнуто на з`їзді у шведському місті Сетер, де на початку січня проходила конференція "Узбекистан: вчора, сьогодні, завтра".

Учасники конференції, зокрема, виступили за об`єднання всіх незадоволених нинішнім керівництвом Узбекистану і поставили перед собою два основні завдання, які озвучив опозиційний лідер Хазраткул Худойбердиєв. "Перше - це боротьба несиловими методами з режимом президента Іслама Карімова; друге - вироблення стратегії і плану дій після падіння його режиму", - заявив опозиціонер.

На конференції була вироблена стратегія боротьби з режимом в Ташкенті і створена постійна комісія, яка стежитиме за подіями в Узбекистані і направлятиме дії опозиції. Спікером комісії вибраний Хазраткул Худойбердиєв. Ухвалено також рішення про створення сайту об`єднаної опозиції Узбекистану.

Лента.ру