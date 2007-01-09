“Інтеру” поміняли голову

Головою правління телеканалу “Інтер” призначено Сергія СОЗАНОВСЬКОГО.

Як повідомляється в бюлетені “Цінні папери України” від 5 січня, з 10 січня вступають в силу зміни у персональному складі правління АТЗТ «Українська Незалежна ТВ-корпорація» (телеканал “Інтер”).

Зокрема, за рішенням засідання спостережної ради товариства від 29 грудня 2006 року Сергія СТАРИЦЬКОГО звільнено з посади голови правління. Також звільнено членів правління Ярослава ПОРОХНЯКА, Леоніда МАЗОРА та Олега ПАВЛЕНКА.

Членами правління із завтрашнього дня стануть Ганна БЕЗЛЮДНА, Володимир ГРАНОВСЬКІЙ.

Згідно з оприлюдненою інформацією, вищеназвані особи не мають своєї частки в статутному капіталі корпорації.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня з посади голови спостережної ради АТЗТ “Української незалежної ТВ-корпорації” (телеканал “Інтер”) було звільнено Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО.