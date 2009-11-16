Яценюк: силовими міністерствами не повинні керувати "політикани"

Кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що силові міністерства і відомства повинні очолювати «фахові люди, а не політикани».

Таку думку, як повідомили УНІАН у прес-службі А.ЯЦЕНЮКА, він висловив на прес-конференції в Кіровограді.

Відповідаючи на запитання про міліцейський та судовий «бєспрєдєл», А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що це проблема держави: «Це все є частиною українського варіанта демократії, який полягає у наступному: якщо в тебе є влада і гроші, то в тебе є всі права. Є купка людей – «нових феодалів», які мають і те, й інше, зокрема й право мати «васалів».

«Якщо «васали» будуть себе погано поводити, ми на них міліцію відправимо, аби пояснила, як треба жити», - пояснив політик роль силових органів у сучасній політичній системі України.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що однією з причин проблеми є політична заангажованість керівництва силових органів. «Міністр внутрішніх справ – абсолютно політично залежна фігура, а повинен бути кадровий професійний правоохоронець, який під присягою виконує свою функцію – забезпечення правопорядку і законності в Україні. Те саме повинно стосуватися міністра оборони. Силові міністерства мають очолювати фахові люди, а не політикани», - заявив А.ЯЦЕНЮК.

Він підкреслив, що базовим завданням на посту президента вважає «відновлення в Україні державності й держави, яка забезпечує права і гарантії людям, несе відповідальність перед людьми, працює на людей».

Водночас, на думку політика, люди повинні працювати на державу, «бо це - двосторонній процес».