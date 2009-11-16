Яценюк: поступки Путіна Тимошенко дорого обійдуться Україні

Економічні поступки з боку Росії в газовому питанні, про які збирається домовлятися прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО з керівником російського уряду Володимиром ПУТІНИМ, дуже дорого коштуватимуть українському народу, вважає кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі А.ЯЦЕНЮКА, він заявив в неділю на прес-конференції в Кіровограді, коментуючи заяву прем’єр-міністра про намір обговорити з російським колегою оптимізацію цін на газ.

«Оптимізація» відбулася ще в січні поточного року, коли російський «Газпром» отримав найоптимальнішу ціну за свій газ, а Україна вимушена сплачувати росіянам за газ шляхом боргових зобов’язань чи то перед Вашингтоном, чи то перед українським Національним банком», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, газова тема використовується Ю.ТИМОШЕНКО у передвиборчих цілях: «Вибори на носі, й треба показати якусь перемогу. Ситуація виглядає так: ми набралися боргів, заплатили росіянам за газ, а перед виборами треба показати, що нам зменшили ціну на 5%, наприклад. І сказати: це ж велика перемога! А те, що в Європі ціна на газ на 20% нижча, ніж в Україні, – це нічого».

«Навіть якщо будуть якісь поступки, то я розумію, що ці поступки з російської сторони будуть Україні коштувати так дорого, що і новий президент, і новий уряд будуть довго за це розраховуватися. А точніше, за це все буде розраховуватися український народ», - переконаний політик.

За його словами, підписаний Ю.ТИМОШЕНКО газовий контракт «фактично передбачав повні права російського «Газпрому» на весь український енергетичний ринок, зокрема й на українську газотранспортну систему».

«Адже нинішня ставка транзиту – мінімальна, обсяги продажу російського газу на території України – максимальні в Європі, й ціна так само найвища. Тому те, що Україна не добрала значні обсяги газу, означає тільки одне: Україна ще й заборгувала Росії штрафних санкцій – там вже близько 50 мільярдів гривень набігло. Їх ніхто нікому просто так не прощає. Нової угоди немає, і навіть якщо ця угода з`явиться, я чудово розумію, що вона буде передбачати, з одного боку, зменшення економічних санкцій, але з іншого – збільшення політичного тиску», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

«Український енергетичний ринок фактично захоплений російським «Газпромом». І за кілька років схема тотального контролю Росії над українською енергетичною системою завершиться, якщо ми кардинально не змінимо підходи в українсько-російських відносинах загалом, а також не сформуємо новий порядок денний енергетичної політики», - зауважив кандидат у президенти.

«Ми рік за роком добровільно здаємо свою власність, свої інтереси і свій ринок – це персональна заслуга ТИМОШЕНКО. Так багато ніхто не зробив для здачі українського енергетичного ринку, як зроблено нею. Вона – фахівець, ще з часів «Єдиних енергетичних систем» знає, як це робиться. Тільки сьогодні це – не її приватна контора, а українська держава», – підкреслив політик.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що для виходу з цієї ситуації необхідне формування спільної енергетичної політики з Росією та Євросоюзом та створення енергетичного консорціуму між Україною, Росією та ЄС.