Ющенко та Лукашенко домовилися зустрітися

Президенти України і Білорусі Віктор ЮЩЕНКО і Олександр ЛУКАШЕНКО домовилися про проведення двосторонньої зустрічі у другій половині лютого 2007 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави білоруської держави, така домовленість була досягнута сьогодні під час телефонної розмови президентів Білорусі і України.

Глави держав вважають, що зараз необхідно провести серйозну підготовку до зустрічі з тим, щоб вийти на підписання важливих білорусько-українських угод. Відповідні доручення дані міністерствам закордонних справ обох країн.

У прес-службі також повідомили, що О.ЛУКАШЕНКО і В.ЮЩЕНКО обмінялися думками з актуальної міжнародної проблематики, обговорили ряд питань розвитку двосторонньої білорусько-українського співробітництва, дали позитивну оцінку динаміці торговельно-економічних відносин між двома країнами.

Як зазначили у прес-службі, телефонна розмова між В.ЮЩЕНКОМ і О.ЛУКАШЕНКОМ відбулася за ініціативи української сторони.