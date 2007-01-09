Ющенко звільнив Москаля

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив Геннадія МОСКАЛЯ з посади Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим у зв`язку з переходом на іншу роботу.

Документ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Довідка УНІАН. Г.МОСКАЛЬ обіймав посаду Постійного Представника Президента України в Криму з 17 травня 2006 року.