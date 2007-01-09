Верховна Рада подолала вето Президента

Верховна Рада України подолала вето Президента України Віктора ЮЩЕНКА на Закон "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо заборони продажу земель сільськогосподарського призначення до прийняття відповідних законодавчих актів".

Як передає кореспондент УНІАН, "за" проголосували 367 із 438 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

“За” подолання вето проголосували 185 членів фракції Партії регіонів, 20 - КПУ, 31 – СПУ, 120 - БЮТ і 5 членів фракції «Наша Україна».

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня 2006 року Верховна Рада прийняла закон, яким заборонила продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2008 року.

Згідно з законом, до 1 січня 2008 року не допускається купівля-продаж земельних ділянок с/г призначення державної і комунальної власності, за винятком викупу їх для суспільних потреб.

Крім того, до 1 січня 2008 року забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних фондів господарських товариств.

Водночас 3 січня 2007 р. Президент України повернув до парламенту зі своїми пропозиціями закон про продовження до 1 січня 2008 року мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення.