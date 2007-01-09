Ющенко вже знайшов Москалю нову роботу
17:23, 09 січня 2007Політика
1152
Екс-постпред працюватиме у столиці
Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом призначив Геннадія МОСКАЛЯ заступником голови Служби безпеки України.
Документ розміщено на офіційному сайті глави держави.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив Г.МОСКАЛЯ з посади постійного представника Президента України в Криму у зв`язку з переходом на іншу роботу.
Г.МОСКАЛЬ обіймав посаду постійного представника Президента України в Криму з 17 травня 2006 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter