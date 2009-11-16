«Дача Бачуна» - не в Бучі

Розповсюджена Київською обласною радою інформація про те, що Голосіївський районний суд Києва “у зв’язку з новими обставинами” 10 листопада 2009 року ухвалив рішення про повернення територіальній громаді міста Бучі приміщення дитячого табору, «яке було перетворено на дачу голови Окружного адміністративного суду Києва Олега Бачуна», не відповідає дійсності.

Насправді, повідомили в Голосіївському суді, справа, за якою було ухвалене рішення 10 листопада стосувалася відмови у затвердженні експертного висновку про вартість земельної ділянки, яку було оскаржено у суді у 2006 році та зобов’язало місцеву раду затвердити висновок про вартість ділянки. Позивачкою у справі виступила мешканка Києва Марія Топольська, яка не має жодного стосунку до Олега Бачуна.

«Я не маю жодного стосунку до Олега Бачуна, навіть не знайома з ним. Судова тяганина за цією ділянкою тягнеться вже кілька років, і зараз мною подано апеляцію. Але тепер через те, що мене втягнули до якихось політичних розборок, боюсь, це затягнеться ще на роки», – заявляє Марія Топольська.

За її словами, вона не виключає, що звертатиметься до суду щодо розповсюдження неправдивої інформації про себе.

“Генеральною прокуратурою та Київською обласною прокуратурою були здійснені перевірки стосовно того, чи може мати ця земельна ділянка відношення до мене, і є офіційна відповідь Генпрокуратури, що мені або моїй родині не виділялись жодні земельні ділянки у місті Буча», – зазначив Олег Бачун.