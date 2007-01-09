Тимошенко не дала Ющенку обібрати селян?

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що члени фракції БЮТ голосували за подолання вето Президента на закон про мораторій на продаж землі, щоб створити законодавчу базу для створення цивілізованого ринку землі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила журналістам у Верховній Раді.

Зокрема, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що фракція БЮТ голосувала «за», щоб створити можливість для ухвалення всіх нормативних актів для створення реального ринку землі в Україні і «не дати обібрати селян». Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що сьогодні на тіньовому ринку земельні паї продаються у тисячі разів дешевше за їхню реальну вартість.

Відповідаючи на запитання журналістів, як вона оцінює те, що сьогоднішня позиція БЮТ з цього питання збіглася з позицією антикризової коаліції і чи не є це співпрацею з коаліцією, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що «це справжнє марення». Вона додала, що часто у ВР з принципових питань голосування відбувається не за принципом коаліційності.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 січня, Верховна Рада України подолала вето Президента України на закон України «Про внесення змін до Земельного кодексу України» (щодо заборони продажу земель сільськогосподарського призначення до прийняття відповідних законодавчих актів). "За" проголосували 367 із 438 народних депутатів, зареєстрованих у залі. “За” подолання вето проголосували 185 членів фракції Партії регіонів, 20 - КПУ, 31 – СПУ, 120 - БЮТ і 5 членів фракції «Наша Україна».