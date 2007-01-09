Чи потрібний представник Президента в Криму?

Заступник голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим Михайло БАХАРЄВ вважає природним звільнення Геннадія МОСКАЛЯ з посади Постійного представника Президента України в АРК.

Як передає кореспондент УНІАН, коментуючи на прохання журналістів звільнення Г.МОСКАЛЯ з посади постпреда, віце-спікер автономії сказав: "Це давно мало трапитися, тому що протистояння (між ВР АРК і Представництвом Президента в Криму - УНІАН) не може продовжуватися нескінченно. Хтось повинен піти. Верховна Рада (АРК - УНІАН) піти не може, природно, тому повинен піти Представник Президента".

При цьому М.БАХАРЄВ заявив, що не відчуває "особливої радості" від звільнення Г.МОСКАЛЯ, оскільки в Криму "залишився інститут Представництва Президента", який сам віце-спікер вважає "річчю непотрібною і некорисною".

"Сам інститут президентства для України і народу України - це як чума на його голову. Інститут Представництва Президента - це безвладдя, це орган, який не наділений ніякими владними повноваженнями, - заявив М.БАХАРЄВ. – Незрозуміло, для чого він?! Для того, щоб “стукати” Президентові? Для цього є інша організація".

Крім того, кримський віце-спікер висловив здивування з приводу збільшення кількості заступників у Постійного представника Президента України в АРК. "Зараз у представника Президента п`ять заступників, з яких два перших і три - просто заступники. Я не знаю, що вони там роблять. Вони, напевно, вже один від одного втомилися, і від неробства", - заявив заступник голови Верховної Ради АРК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 січня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив Г.МОСКАЛЯ з посади Постійного представника Президента України в Криму у зв`язку з переходом на іншу роботу. В.ЮЩЕНКО призначив Г.МОСКАЛЯ заступником голови Служби безпеки України.