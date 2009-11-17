Кожем'якін звинуватив Ющенка і ПР у «геноциді українського народу»

Партія регіонів об’єдналася з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ проти прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та уряду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Юлії Тимошенко, про це з парламентської трибуни заявив перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

«Партії регіонів і всім тим, хто їм підспівує, абсолютно байдуже, як країна бореться з грипом, як наповнюється бюджет, як виплачуються пенсії, зарплати вчителям, медикам. На словах усі турбуються про народ і його добробут. А насправді, парламент перетворюють на безкоштовну трибуну для виголошення виборчих гасел та спроб дестабілізації ситуації в країні», - сказав він.

А.КОЖЕМ’ЯКІН зазначив, що розгляд держбюджету-2010 Партія регіонів намагається перетворити на політичний інструмент виборчої кампанії.

«До бюджетного комітету надійшло більше тисячі пропозицій. Їх ціна – це додаткові витрати на суму 157 млрд. І якщо вам байдуже, як буде країна жити наступний рік, то дайте можливість іншим ретельно попрацювати над тим, щоб державний бюджет був реальним, діючим фінансовим документом держави», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН, звертаючись до фракції Партії регіонів.

Крім того, заступник голови фракції БЮТ наголосив, що, ухваливши закон про підвищення соціальних стандартів, політичні опоненти БЮТ намагаються отримати підтримку виборців.

«Чим цинічніші справжні наміри окремих політиків, тим палкіші гасла і виступи. Приймаючи цей закон, Партія регіонів намагається організувати соціальний вибух в державі», - наголосив він, додавши, що «під розповідями про турботу за мільйони пенсіонерів приховується чіткий, цинічний і жахливий за своїми масштабами план – викликати в Україні небувалий вибух інфляції».

«На 60 копійок піднявши пенсії для простих людей, ви на тисячу гривень підняли пенсії для себе», - підкреслив А.КОЖЕМ’ЯКІН.

«Що стосується підняття заробітних плат, то варто спитати у лідерів фракції Партії регіонів, у якій перебуває майже 80% власників величезних підприємств країни, - чи підвищили вони заробітну плату та інші соціальні виплати і допомоги своїм працівникам після того як закон про підвищення соціальних стандартів був підписаний Президентом ЮЩЕНКОМ? Якщо хтось думає, що підвищили – то хочу Вас поінформувати – жоден працівник приватних підприємств, власниками яких є представники Партії регіонів – не отримав більші зарплати», - наголосив А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Крім того, перший заступник голови фракції БЮТ висловив здивування, що Партія регіонів не вимагала від Президента підписати закон про виділення коштів на боротьбу з епідемією.

«Відповідь тут проста і очевидна. Партія регіонів з Президентом ЮЩЕНКОМ в безсилій люті об’єдналися проти прем’єр-міністра та уряду. Що це, як не геноцид українського народу в угоду своїм політичним примарам», - підкреслив А.КОЖЕМ’ЯКІН.