У Міністерстві транспорту пройде брифінг з приводу затримання українського екіпажу в Норвегії

13-00 - У Міністерстві транспорту і зв`язку України відбудеться брифінг з приводу затримання членів українського екіпажа в Норвегії. Брифінг проведуть - перший заступник голови Державної авіаційної адміністрації Олександр Лісняк і начальник відділу авіаційної медицини Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації Олександр Савченко (ін. Победы,14). Потрібна акредитація. Телефон: 461-65 25 до 12-20 10 січня.