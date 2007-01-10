Апеляційний суд зробив з Тарасюка Борисюка

Міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК продовжує виконувати свої посадові обов’язки, незважаючи на скасування Апеляційним судом Києва ухвали Шевченківського районного суду столиці щодо призупинення дії постанови Верховної Ради про його звільнення.

На цьому наголошується у коментарі Міністерства закордонних справ України щодо рішення Апеляційного суду Києва про задоволення апеляційної скарги Верховної Ради України, переданому УНІАН прес-службою МЗС.

У коментарі нагадується, 4 січня ц.р. Апеляційний суд м.Києва розглянув апеляційну скаргу Верховної Ради України щодо відміни Ухвали Шевченківського районного суду Києва від 05.12.06 про призупинення дії Постанови Верховною Радою України від 01.12.2006р. № 413-V.

У зв’язку із перебуванням у цей час міністра закордонних справ України у відпустці та беручи до уваги, що предметом апеляційної скарги була обґрунтованість застосування Шевченківським районним судом м.Києва заходів забезпечення позову до Верховної Ради України, міністром закордонних справ України було подано клопотання про бажання надати суду особисті пояснення щодо необхідності зупинення дії Постанови Верховної Ради України від 01.12.06 № 413-V та наслідків невжиття таких заходів. Однак суд відхилив це клопотання.

Такими діями Апеляційний суд Києва позбавив Б.ТАРАСЮКА права на участь у розгляді своєї справи в судовому засіданні та давати особисті пояснення по її суті, що свідчить про неповноту і невсебічність розгляду справи судом.

Крім того, в Ухвалі Апеляційного суду від 20.12.06 про відкриття апеляційного провадження у справі №22-3838а/06 не йшлося про Б.ТАРАСЮКА, як учасника процесу, а з незрозумілих причин було вказано іншу особу - “Борисюка Бориса Івановича”, яка не є стороною у справі.

У судовому засіданні представник Верховної Ради України заявив клопотання про необхідність відкладення розгляду справи з метою звернення до Конституційного Суду України для надання додаткової інформації, необхідної для об’єктивного розгляду справи. Однак з незрозумілих причин апеляційний суд і це клопотання відхилив, що черговий раз підтверджує упередженість та необ’єктивність розгляду справи Апеляційним судом.

Апеляційний суд 04.01.07, формально розглянувши апеляційну скаргу, відмінив Ухвалу Шевченківського районного суду від 05.12.06 про призупинення дії Постанови Верховною Радою України „Про звільнення ТАРАСЮКА Б.І. з посади міністра закордонних справ України” від 01.12.2006р. №413-V та направив справу на розгляд по суті до Шевченківського районного суду Києва.

Таким чином, остаточне рішення у цій судовій справі найближчим часом винесе Шевченківський районний суд столиці.

Незважаючи на таке рішення Апеляційного суду м.Києва, міністр закордонних справ України ТАРАСЮК Борис Іванович, відповідно до Указу Президента України від 5 грудня 2006 року №1033/2006, продовжує виконувати свої посадові обов’язки.

Згідно з Постановою Верховної Ради України „Про формування складу Кабінету Міністрів України” від 4 серпня 2006 року №88-V, з відповідними змінами та доповненнями, міністр закордонних справ України Б.ТАРАСЮК є членом Кабінету Міністрів України.

Крім того, у Постанові Верховної Ради України „Про звільнення ТАРАСЮКА Б.І. з посади міністра закордонних справ України” від 01.12.2006р. №413-V” зазначено, що Борис Іванович ТАРАСЮК продовжує виконувати посадові обов’язки міністра, відповідно до Указу Президента України від 5 грудня 2006 року №1033/2006.

Як повідомлялося, 1 грудня 2006 року Верховна Рада України прийняла постанову «Про звільнення Б.ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ України».

Б.ТАРАСЮК звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з позовом до Верховної Ради про визнання зазначеної постанови парламенту незаконною, її скасування та зобов‘язання вчинити певні дії.

5 грудня 2006 року ухвалою судді Шевченківського районного суду м. Києва за заявою позивача забезпечено адміністративний позов шляхом призупинення дії цієї постанови Верховної Ради України.

На вказану ухвалу представник Верховної Ради України Анатолій СЕЛІВАНОВ подав апеляційну скаргу, в котрій вказав, що, постановляючи ухвалу від 5 грудня 2006 року, суддя допустив відповідні порушення норм процесуального права. Апеляційна скарга представника Верховної Ради була підтримана 4 січня 2007 року ухвалою колегії суддів судової палати з цивільних справ Апеляційного суду м. Києва.