Ющенко відвідає Луганську область

10:07, 10 січня 2007
Політика
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Повідомлення інтернет-представництва Президента

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у четвер, 11 січня, здійснить одноденну робочу поїздку до Луганської області.

Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента України, глава держави відвідає Алчевський металургійний комбінат та візьме участь у нараді з адміністративно-господарським активом Луганської області.

 

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