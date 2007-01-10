Ющенко відвідає Луганську область

Повідомлення інтернет-представництва Президента

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у четвер, 11 січня, здійснить одноденну робочу поїздку до Луганської області. Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента України, глава держави відвідає Алчевський металургійний комбінат та візьме участь у нараді з адміністративно-господарським активом Луганської області.

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