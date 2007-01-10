Погані стосунки з Ющенком Янукович хоче залишити у 2006 році

Прем`єр-міністра України Віктор ЯНУКОВИЧ розраховує, що в 2007 році буде створено ефективний механізм співпраці уряду з Секретаріатом Президента і Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на першому в 2007-у році засіданні уряду.

«Негативний механізм співпраці з Секретаріатом Президента і особисто Президентом потрібно залишити в 2006 році. Нам потрібно створити ефективний механізм співпраці», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр доручив уряду проаналізувати причини, в результаті яких Президент ветував закони, ініційовані урядом. «Якщо були помилки з боку уряду – їх потрібно виправити. Якщо було нерозуміння, то його потрібно подолати», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас прем`єр назвав головним досягненням другої сесії Верховної Ради створення ефективного механізму співпраці між парламентом і урядом. «Вперше за 15 років цей ланцюжок працює як єдиний механізм», - наголосив він.