Всім, хто святкує, Янукович пропонує не повертатися

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив енергетичному блоку уряду розібратися в ситуації, пов`язаній зі зниженням споживачами рівня розрахунків за електроенергію і природний газ.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення прем`єр дав, відкриваючи сьогоднішнє засідання Кабінету міністрів України.

Зокрема, прем`єр доручив віце-прем`єр-міністру з питань ПЕК Андрію КЛЮЄВУ, міністру палива і енергетики Юрію БОЙКУ і міністру вугільної промисловості Сергію ТУЛУБУ вивчити ситуацію зі збільшенням заборгованості споживачів за електроносії.

«Я просив би розглянути це питання, воно дуже болюче, тому що це пов`язано з прибутковою частиною бюджету. Подивитися і вжити жорстких заходів з наведення тут ладу. Якщо хтось святкує, то, можливо, запропонувати, щоб вони не поверталися. Нехай святкують», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін доручив керівникам регіонів до 9 січня ц.р. надати графіки погашення заборгованості підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) за спожитий газ.

За словами А.КЛЮЄВА, заборгованість підприємств ТКЕ за спожитий в 2006 році газ становила 1,24 млрд. грн. Загальний рівень розрахунків - 62%. У 2006 році підприємства ТКЕ спожили газу на 3,38 млрд. грн., з яких заплатили тільки 2,14 млрд. грн.