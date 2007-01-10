Мін’юст не закликав не платити за ЖКХ?

Віце-прем`єр-міністр України Дмитро ТАБАЧНИК стверджує, що Міністерство юстиції України не закликало громадян відмовитися від оплати житлово-комунальних послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.ТАБАЧНИК повідомив сьогодні на брифінгу в Кабінеті Міністрів України.

«Мені невідомо про такі заклики Мін’юсту. Їх просто немає», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

За його словами, громадяни повинні оплачувати житлово-комунальні послуги при отриманні відповідних квитанцій, а у разі якщо вартість послуг перевищує 20% сукупного доходу або 15% сукупного доходу сімей, у складі яких є пенсіонери і непрацездатні, звертатися за отриманням субсидій.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня Київський міський голова, голова Київської міської державної адміністрації Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав ряд розпоряджень КМДА, згідно з якими з 1 грудня в Києві комунальні тарифи зросли в середньому в 3,4 раза.

Після цього Мін’юст і міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ неодноразово заявляли, що рішення КМДА про підвищення житлово-комунальних тарифів є недійсними через їх невчасну реєстрацію.

В опублікованому сьогодні інтерв`ю газеті «Дело» керівник прес-служби Мін’юсту Лія ІЛЬЧЕНКО завірила, що кияни можуть не платити за житлово-комунальні послуги за новими тарифами. За її словами, позиція міністерства з питання підвищення тарифів не змінилася. «Оскільки рішення мера ЧЕРНОВЕЦЬКОГО не було зареєстровано в Мін’юсті, воно є незаконним, і жителі столиці можуть не платити за комунальні послуги за новими тарифами», - сказала керівник прес-служби Мін’юсту.