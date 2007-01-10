В Україні зареєстрували 137-му політичну партію

Повідомлення з веб-порталу Мін`юсту

В Україні зареєстровано 137-му політичну партію - Українську партію. Як повідомляється на офіційному веб-порталі Міністерства юстиції, партію було зареєстровано 27 грудня 2006 р., її представникам видано свідоцтво № 140-п.п. Згідно з поданими до Мін’юсту документами, лідером Української партії є Олександр СЕРГІЄНКО.

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