В Україні зареєстрували 137-му політичну партію
13:04, 10 січня 2007Політика
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Повідомлення з веб-порталу Мін`юсту
В Україні зареєстровано 137-му політичну партію - Українську партію.
Як повідомляється на офіційному веб-порталі Міністерства юстиції, партію було зареєстровано 27 грудня 2006 р., її представникам видано свідоцтво № 140-п.п.
Згідно з поданими до Мін’юсту документами, лідером Української партії є Олександр СЕРГІЄНКО.
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