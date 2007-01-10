Яценюк піймав Януковича на слові

Перший заступник глави Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК стверджує, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО до кінця цього тижня планує провести зустріч з прем`єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і Головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК повідомив сьогодні журналістам після завершення засідання Кабінету Міністрів.

«Глава держави проведе зустріч з прем`єр-міністром і Головою Верховної Ради. Ми підготували відповідні проекти регламенту взаємодії, спробуємо тепер втілити їх в життя», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, зустріч запланована на цей тиждень, однак остаточне рішення ухвалюватимуть усі учасники процесу. «Планувалося цього тижня, але це вже другий регламент, який ми направляємо в уряд, і, на жаль, поки що позитивної реакції немає. Але ми сподіваємось, якщо прем`єр сказав, що всі чвари залишаться в 2006 році, то й невиконані зобов`язання також залишаться в 2006-у, і на 2007-й відповідні нормативні акти між Секретаріатом Президента, урядом і Верховною Радою буде підписано і введено в дію», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, відкриваючи засідання уряду, прем`єр-міністр В.ЯНУКОВИЧ висловив сподівання, що в 2007 році буде створено ефективний механізм співпраці уряду з Секретаріатом Президента і главою держави.

«Негативний механізм співпраці з Секретаріатом Президента і особисто Президентом потрібно залишити в 2006 році. Нам потрібно створити ефективний механізм співпраці», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. Крім того, прем`єр-міністр доручив уряду проаналізувати причини, в результаті яких Президент ветував закони, ініційовані урядом. «Якщо були помилки з боку уряду – їх потрібно виправити. Якщо було нерозуміння, то його потрібно подолати», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.