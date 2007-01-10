Регіонали вступились за Ющенка

Партія регіонів на сьогодні не бачить підстав для оголошення імпічменту Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у ВР повідомив один з представників фракції Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ.

За його словами, зараз вирішено всі проблеми, які існували у відносинах коаліції і Президента.

Т.ЧОРНОВІЛ сказав, що Партія регіонів до ідеї імпічменту ставиться як до прикладної проблеми, яка «виникає у той момент, коли виникають підстави для імпічменту».

У той же час, за його словами, закони про імпічмент і процедуру імпічменту «не завжди стикуються».

Т.ЧОРНОВІЛ наголосив, що закони про спеціального слідчого, про спеціального прокурора і спеціальну слідчу комісію мусять бути, тому що це передбачено Конституцією.

Він зазначив, що тривають пошуки порозуміння з Президентом, і «у нас якихось поштовхів для початку процедури (імпічменту – УНІАН) на сьогодні просто не має».

«Ми знаходимо спільну мову, Президент повертається в конституційне поле, навіщо робити колотнечу», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 січня, фракція Комуністична партія України запропонувала оголосити імпічмент Президента через ветування ним законів, прийнятих Верховною Радою. Лідер КПУ Петро СИМОННЕНКО заявив, що Компартія ініціює ухвалення парламентом законів, необхідних для проведення процедури імпічменту глави держави.