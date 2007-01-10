Ющенко подарував Кравчуку орден

Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив першого Президента України Леоніда КРАВЧУКА орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня.

В указі, розміщеному на офіційному сайті глави держави, зазначається, що Л.КРАВЧУК нагороджений за визначну державну і політичну діяльність в ім`я побудови незалежної України, вагомий внесок у становлення та розвиток українського громадянського суспільства.

Cьогодні Л.КРАВЧУКУ виповнюється 73 роки (він народився 10 січня 1934 року в с. Великий Житин Рівненської області).