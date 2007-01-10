Яценюк не виключає, що Ющенко погодиться заборонити продаж землі

Перший заступник глави Секретаріату Президента, представник Президента в Кабінеті Міністрів Арсеній ЯЦЕНЮК не виключає, що глава держави Віктор ЮЩЕНКО підпише закон про продовження до 2008 року мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення з одночасним направленням до Верховної Ради листа про невідкладність розгляду всього пакета земельного законодавства, необхідного для створення реального ринку землі.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку А.ЯЦЕНЮК висловив сьогодні журналістам після завершення засідання уряду.

«Є процедура. Звичайно, підпише і внесе листа про невідкладність розгляду всього пакета законодавства, що, на думку законодавців, необхідно для створення реального ринку землі, хоча ринок вже давно існує», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Разом з тим, перший заступник керівника Секретаріату Президента вважає, що у В.ЮЩЕНКА є всі підстави для звернення до Конституційного Суду на предмет відповідності Основному закону України продовження мораторію на продаж землі. «Підстави для звернення існують, але це залежить від рішення глави держави», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 9 січня подолала вето Президента на Закон «Про внесення змін до Земельного кодексу України про заборону продажу земель сільськогосподарського призначення до ухвалення відповідних законодавчих актів», яким заборонила продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2008 року.