Карпачова насторожила Європу

Співдоповідачі Парламентської Асамблеї Ради Європи Ханне СЕВЕРІНСЕН та Ренате ВОЛЬВЕНД направили голові Верховної Ради України Олександру МОРОЗУ листа, в якому висловлюють свою стурбованість питанням призначення Омбудсмена в Україні.

Копію листа було надано Секретаріатом фракції "Наша Україна", повідомляє прес-служба однойменного блоку.

“Ми стурбовані питанням, яке ми обговорювали з вами під час нашого останнього візиту в Україну у жовтні минулого року, а саме - довірою до інституції Омбудсмена в Україні. Ми завжди мали чудові стосунки з офісом вашого Уповноваженого з прав людини, але лише до останнього часу”, – йдеться в листі. Доповідачі ПАРЄ висловлюють жаль з приводу того, що колишній Уповноважений з прав людини Ніна КАРПАЧОВА “всупереч своїй присязі діяти "незалежно, неупереджено" взяла участь в активній партійній діяльності, а пізніше порушувала Закон України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" суміщенням двох мандатів до звільнення її з посади.

Доповідачі ПАРЄ нагадують, що 11 січня Верховна Рада обиратиме нового Омбудсмена на наступні кілька років. “У цьому контексті ми хотіли б нагадати вам, що Обмудсмен в європейських країнах розглядається як арбітр з високою моральною репутацією, політично незалежна людина, котра здатна підтримувати свою незалежність у відносинах з владою, різними політичними партіями, а також лобістами, які намагаються захистити конкретні інтереси”, - наголошують вони.

Х.СЕВЕРИНСЕН та Р.ВОЛЬВЕНД вказують на те, що Омбудсмен має бути “кваліфікованою та досвідченою особою з високою моральною репутацією, а також політично незалежною”. "Омбудсмену забороняється брати участь в будь-якій оплачуваній діяльності та брати будь-яку особисту участь в політичній діяльності", - підкреслюють доповідачі ПАРЄ.

"Спосіб призначення Омбудсмена має забезпечувати широку основу для того, щоб ця особа сприймалась як незалежна, віддалена від політичних інтересів та при цьому мала апріорі найширшу можливу довіру різних політичних груп в країні", - зазначається у листі доповідачів ПАРЄ до О.МОРОЗА.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада 2006 р. парламент припинив повноваження Н.КАРПАЧОВОЇ як Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у зв’язку з її обранням народним депутатом. Згідно з чинним законодавством, кандидатури на цю посаду мають бути подані у 20-денний термін.

Н.КАРПАЧОВА обіймала посаду Уповноваженого ВР з прав людини з 1998 року.

14 грудня 2006 р. парламентська фракція “Наша Україна” на засіданні підтримала пропозицію Президії партії щодо кандидатури відомого правозахисника, керівника Української Гельсінської групи Євгена ЗАХАРОВА на посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

15 грудня 2006 р. голова Верховної Ради О.МОРОЗ вніс кандидатуру Н.КАРПАЧОВОЇ на посаду Уповноваженого ВР з прав людини.

Верховна Рада планує 11 січня 2007 р призначити Уповноваженого ВР з прав людини.