Коаліція дала Карпачовій тайм-аут

Вибори Уповноваженого Верховної Ради з прав людини перенесено з 11 січня на початок наступної сесії парламенту, яка розпочнеться 6 лютого .

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив секретар Комітету Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Рефат ЧУБАРОВ.

Відповідаючи на питання журналістів про причини перенесення виборів, він висловив думку, що існують дві основні причини, які доповнюють одна одну. По-перше, відповідно до регламенту ВР необхідно, щоб біографічні дані кандидатів на посаду Омбудсмена були роздані депутатам за 10 днів до голосування. Однак цього зроблено не було.

Другою і важливішою причиною, за словами Р.ЧУБАРОВА, є те, що основний претендент на посаду Уповноваженого з прав людини - Ніна КАРПАЧОВА - намагається зібрати якомога більшу кількість голосів на свою підтримку.

Р.ЧУБАРОВ додав, що Н.КАРПАЧОВА також прагне, аби її підтримали не тільки представники антикризової коаліції, а й хоча б частина депутатів з опозиції.

Він зазначив, що вибори Омбудсмена, згідно з регламентом, відбуваються у таємному режимі, і завтра, враховуючи, що це останній тиждень роботи нинішньої сесії, в парламенті може бути присутня недостатня кількість депутатів.

Враховуючи всі ці фактори, керівництво коаліції вирішило перенести вибори Уповноваженого на початок наступної сесії, повідомив Р.ЧУБАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада 2006 р. парламент припинив повноваження Н.КАРПАЧОВОЇ як Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у зв’язку з її обранням народним депутатом. Згідно з чинним законодавством, кандидатури на цю посаду мають бути подані у 20-денний термін.

Н.КАРПАЧОВА обіймала посаду Уповноваженого ВР з прав людини з 1998 року.

14 грудня 2006 р. парламентська фракція “Наша Україна” на засіданні підтримала пропозицію Президії партії щодо кандидатури відомого правозахисника, керівника Української Гельсінської групи Євгена ЗАХАРОВА на посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

15 грудня 2006 р. голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ вніс кандидатуру Н.КАРПАЧОВОЇ на посаду Уповноваженого ВР з прав людини.

11 січня Верховна Рада планувала призначити Уповноваженого ВР з прав людини.