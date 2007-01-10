Про що говорять Ющенко, Янукович і Мороз на зустрічі в Секретаріаті

Президент України Віктор ЮЩЕНКО проводить зустріч з головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ та прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як повідомляє прес-служба глави держави, на зустрічі сторони обговорюють такі питання:

– початок роботи Конституційної комісії;

– вирішення першочергових питань співпраці між гілками влади: підготовка спільної редакції Закону «Про Кабінет Міністрів України» відповідно до Універсалу національної єдності; вирішення питань, пов’язаних із призначенням заступників міністра внутрішніх справ; завершення процедури вступу України до СОТ;

– узгодження спільного плану діяльності щодо законодавчого врегулювання функціонування ринку землі;

– підготовка нормативної бази щодо поетапного підвищення мінімальних пенсій та зарплат відповідно до постанови Верховної Ради України від 22 грудня 2006 року.

Крім того, Президента турбують питання інфляції у 2006 р. на рівні 11,6%, що на 4% перевищує прогнози, та розробки регламенту взаємодії між Секретаріатом Президента, Верховною Радою і Кабінетом Міністрів.