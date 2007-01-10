Тарасюк не збирається відступати

Міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК заявляє, що продовжуватиме виконувати свої службові обов’язки після повернення з відпустки.

Про це повідомляє прес-служба "Нашої України".

“Зараз я у відпустці, однак як тільки я з відпустки вийду, я, звичайно, повернуся до виконання своїх службових обов’язків і, звичайно, буду відвідувати засідання уряду”, - сказав Б.ТАРАСЮК.

“Я думаю, не так довго лишилося чекати рішення суду по суті, – зауважив міністр. - Як позивач, я виклав свої аргументи, в яких доводжу незаконність і антиконституційність прийнятого Апеляційним судом Києва рішення”.

“Однак остаточна крапка буде поставлена Конституційним судом”, – наголосив Б.ТАРАСЮК.

Він нагадав, що “фактично, є постанова парламенту, яку я вважаю необгрунтованою і прийнятою з порушеннями Конституції та Регламенту Верховної Ради. А з іншого боку, є Указ Президента”.

“Тому у мене, приміром, немає ніяких сумнівів відносно легітимності перебування на посаді”, - сказав міністр.

У прес-службі МЗС також повідомили, що Б.ТАРАСЮК перебуває у відпустці до 30 січня.

Як повідомлялося, 1 грудня 2006 року Верховна Рада України прийняла постанову «Про звільнення Б.ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ України».

Б.ТАРАСЮК звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з позовом до Верховної Ради про визнання зазначеної постанови парламенту незаконною, її скасування та зобов‘язання вчинити певні дії.

5 грудня 2006 року ухвалою судді Шевченківського районного суду м. Києва за заявою позивача забезпечено адміністративний позов шляхом призупинення дії цієї постанови Верховної Ради України.

5 грудня Президент України підписав Указ, згідно з яким Б.ТАРАСЮК продовжує виконувати свої посадові обов’язки.

4 січня 2006 року Апеляційний суд Києва скасував ухвалу судді Шевченківського райсуду столиці від 5 грудня 2006 року щодо призупинення дії Постанови ВР про звільнення Б.ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ України, задовольнивши апеляційну скаргу представника Верховної Ради України на цю ухвалу, та направив справу на розгляд по суті до Шевченківського районного суду Києва.

Сьогодні МЗС України розповсюдило коментар, у якому наголосило, що незважаючи на рішення Апеляційного суду Києва, Б.ТАРАСЮК продовжує виконувати посадові обов’язки міністра.