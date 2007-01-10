Ющенко домовився з Путіним про план на 2007 рік

Президенти України і Росії Віктор ЮЩЕНКО та Володимир ПУТІН у телефонній розмові домовилися розпочати діалог двох країн про принципи стратегічної співпраці у газовій сфері.

Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента України, глави держав обговорили виконання рішень першого засідання Українсько-Російської міждержавної комісії. Вони домовилися активізувати співпрацю на рівні секретарів Ради національної безпеки та оборони України і Ради безпеки РФ та керівників зовнішньополітичних відомств обох держав з тим, щоб найближчим часом завершити роботу над планом дій на 2007 рік щодо розвитку двосторонніх українсько-російських відносин.

Особливу увагу співрозмовники приділили співпраці в енергетичній сфері. Вони домовилися розпочати діалог України і Росії про принципи стратегічної співпраці в газовій сфері, щоб у підсумку вийти на підписання відповідного меморандуму на рівні президентів.

Також було домовлено, що наприкінці січня відбудеться зустріч глави Секретаріату Президента України Віктора БАЛОГИ зі своїм російським колегою, керівником Адміністрації Президента Росії Сергієм СОБЯНІНИМ.