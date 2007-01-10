Ющенко наклав вето на чотири закони

Президент Віктор Ющенко повернув до парламенту зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою чотири закони.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Зокрема, президент ветував закон "Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

Також президент ветував закон "Про внесення змін до законів України "Про державну виконавчу службу" та "Про виконавче провадження" щодо реформування органів державної виконавчої служби".

Крім того президент повернув для повторного розгляду Верховною Радою закон "Про Дисциплінарний статут Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України".

Українська правда