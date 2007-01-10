НСНУ оголосила догану двом депутатам

Президія політради політичної партії «Народний Союз Наша Україна» оголосила догану двом депутатам з фракції «Наша Україна» за участь в голосуванні з подолання вето Президента на закон про продовження до 2008 року мораторію на продаж землі.

Про це УНІАН повідомила народний депутат України, член президії політради НСНУ Лілія ГРИГОРОВИЧ.

Крім того, за її словами, на засіданні президії політради партії обговорювалася організація роботи партії в регіонах України і зустрічей з виборцями.

За словами Л.ГРИГОРОВИЧ, на засіданні також обговорювалася ініціатива проведення зборів депутатів всіх рівнів від блоку «Наша Україна».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 9 січня подолала вето Президента на Закон «Про внесення змін до Земельного кодексу України про заборону продажу земель сільськогосподарського призначення до ухвалення відповідних законодавчих актів», яким заборонила продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2008 року.

За подолання вето проголосували 185 членів фракції Партії регіонів, 20 - КПУ, 31 – СПУ, 120 - БЮТ і 5 членів фракції «Наша Україна». З п`яти членів фракції «Наша Україна», які проголосували за подолання вето, два члени НСНУ – Сергій БИЧКОВ і Микола ОДАЙНИК.