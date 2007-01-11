Тарасюк готується виходити з відпустки

Прес-служба Міністерства закордонних справ України уточнює, що керівник зовнішньополітичного відомства Борис ТАРАСЮК перебуватиме у відпустці до 16 січня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС у зв’язку з появою у ЗМІ неточної інформації про те, що Б.ТАРАСЮК перебуває у відпустці до 30 січня 2007 року.

За словами самого Б.ТАРАСЮКА, “зараз я у відпустці, однак як тільки я з відпустки вийду, я, звичайно, повернуся до виконання своїх службових обов’язків і, звичайно, буду відвідувати засідання уряду ”, - сказав Б.ТАРАСЮК.

У коментарі МЗС, розповсюдженому в ЗМІ, також наголошується, що Б.ТАРАСЮК продовжує виконувати свої посадові обов’язки, незважаючи на рішення Апеляційного суду, який скасував ухвалу Шевченківського районного суду столиці щодо призупинення дії постанови Верховної Ради про його звільнення.