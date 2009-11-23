Тимошенко розповіла, чим «узяла» Путіна

Прем’єр-міністр України вважає, що зараз Україна веде переговори з Росією так само жорстко і прагматично, як Росія з Україною.

Про це вона заявила в інтерв’ю телеканалу ICTV в неділю.

На запитання ведучої, «чим узяла» Ю.ТИМОШЕНКО такого жорсткого і прагматичного політика, як російського прем’єра Володимира ПУТІНА, оскільки він виглядав досить доброзичливо, Ю.ТИМОШЕНКО відповіла: «Я думаю, такою ж прагматичністю і такою ж жорсткістю. Тому що поважають в світі і сильні країни, і сильних людей. Слабкого лідера і слабку країну, на жаль, в світі поважати просто не планують. Саме тому, як і сказав, до речі, російський прем’єр-міністр, переговори з Україною стало вести важко, але коли досягається результат і досягається певний компроміс, то, безумовно, втілюються в життя всі позиції, домовленості, і так було по природному газу.»

Ю.ТИМОШЕНКО також зазначила, що Росія, мабуть, по-доброму була вражена тим, що, незважаючи на кризу, незважаючи на політичні судоми, Україна вперше за 18 років платить за газ день в день в повному обсязі. «І я вважаю, що саме такими кроками ми навчили нас поважати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.