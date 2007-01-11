Луценко заявляє про остаточну реставрацію кучмізму в Україні

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО пов’язує призначення екс-командувача внутрішніх військ МВС Сергія ПОПКОВА заступником міністра внутрішніх справ України із завершенням «реставрації кучмізму» урядом Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це він заявив в коментарі кореспонденту УНІАН.

«Я вважаю, що це призначення є викликом всьому українському суспільству. Людина, яка особисто віддавала наказ на видачу бойових патронів спецназу внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ для нападу на мирних демонстрантів (під час Помаранчевої революції – УНІАН), не має ні морального, ні політичного права керувати Міністерством внутрішніх справ», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він зазначив, що, «звичайно, такі оцінки торкаються демократичної і правової держави. І те, що вони не виконуються в Україні, зайвий раз підкреслює остаточну реставрацію кучмізму, яку завершує уряд В.ЯНУКОВИЧА”.

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ призначив Василь ЦУШКО призначив С.ПОПКОВА заступником міністра внутрішніх справ України – начальником Головного штабу.

С.ПОПКОВ з листопада 2004 року по лютий 2005 року обіймав посаду заступника глави МВС – командувача внутрішніми військами. Згідно з інформацією низки ЗМІ і заявами політиків, саме С.ПОПКОВ вiддавав наказ силою розiгнати людей на Майдані під час Помаранчевої революції.