Ющенко за створення сильної національної держави

Чинний глава держави, кандидат у Президенти України на другий строк Віктор ЮЩЕНКО виступає за створення сильної національної держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, презентуючи свою передвиборчу програму в “Українському домі” в Києві.

«Наша мета - створення сильної національної держави, сильної нації», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

За його словами, Українська держава буде «під проводом сильного і, тричі хочу підкреслити, українського уряду». «І він у нас буде», - додав Президент.

Кандидат у президенти переконаний, що уряд виконає закон про підвищення соціальних стандартів і встановить нову мінімальну зарплату і пенсію.

«Я переконаний, я переможу, і уряд виплатить мінімальну зарплату і мінімальну пенсію, встановлену законом», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він додав, що після його перемоги держава встановить справедливу оплату праці в усіх сферах. При цьому В.ЮЩЕНКО додав, що вчителі та лікарі будуть прирівняні до статусу державних службовців.